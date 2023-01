விமான கதவை திறந்த விவகாரம்.. "மன்னிப்பு கேட்டார் தேஜஸ்வி சூர்யா" ஜோதிராதித்திய சிந்தியா விளக்கம்!

Delhi

டெல்லி: இண்டிகோ விமானத்தின் அவசர வழிக் கதவை திறந்த விவகாரம் குறித்து மத்திய விமான போக்குவரத்துத்துறை அமைச்சர் ஜோதிராதித்திய சிந்தியா விளக்கம் அளித்துள்ளார். இதுகுறித்து அவர் கூறுகையில், விமானத்தின் அவசர வழிக் கதவை தவறுவதாக பாஜக எம்பி தேஜஸ்வி சூர்யா திறந்துவிட்டதாகவும், இதற்காகா அவர் மன்னிப்பு கேட்டுவிட்டதாகவும் தெரிவித்துள்ளார்.

கடந்த டிசம்பர் 10ம் தேதி சென்னையிலிருந்து இண்டிகோ 6E-7339 விமானம் புறப்படத் தயாராக இருந்தபோது, அந்த விமானத்தின் அவசரவழிக் கதவை பயணி ஒருவர் திறந்ததாகச் செய்திகள் வெளியாயின.

அவசரகால கதவு திறக்கப்பட்டதால் விமானம் நிறுத்தப்பட்டது. தொடர்ந்து, அவசரகால கதவு மற்றும் விமானத்தின் காற்றழுத்தம் சரிபார்க்கப்பட்டு 2 மணிநேரம் தாமதமாக விமானம் புறப்பட்டுச் சென்றது. இந்த செயலில் ஈடுபட்டவர் கர்நாடக பாஜக எம்பி தேஜஸ்வி சூர்யா என்றும், அவருடன் தமிழ்நாடு பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை இருந்ததாகவும் விமானத்தில் பயணம் செய்த பயணிகள் தெரிவித்ததாகச் சில தகவல்கள் வெளியாயின.

Union Aviation Minister Jyotiraditya Scindia has explained about the opening of the emergency door of the IndiGo flight. He said that BJP MP Tejashwi Surya had opened the emergency door of the plane and he apologized for it.