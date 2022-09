பிஎஃப்ஐ மீது பிடியை இறுக்கும் மத்திய அரசு.. சமூக வலைத்தள கணக்குகளும் முடக்கம்.. என்ன நடந்தது?

Delhi

oi-Halley Karthik

டெல்லி: பாப்புலர் ஃபிரண்ட் ஆப் இந்தியா எனப்படும் பிஎப்ஐ அமைப்பு தடை செய்யப்பட்டதாக அறிவிக்கப்பட்ட நிலையில், தற்போது அந்த அமைப்பின் சமூக வலைத்தள கணக்குகள் முடக்கப்பட்டுள்ளன.

அதேபோல அந்த அமைப்பின் முக்கிய நிர்வாகிகள் தொடர்ந்து கைது செய்யப்பட்டு வருகின்றனர். இதற்கு எஸ்டிபிஐ தரப்பில் கடும் கண்டனம் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

கடந்த 2009ம் ஆண்டு உருவாக்கப்பட்ட இந்த அமைப்பு தென் கடரோல மாநிலங்களான கேரளம் மற்றும் கர்நாடகாவில் வலிமையாக செயல்பட்டு வந்திருந்தது.

பாப்புலர் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் இந்தியாவுக்கு தமிழ்நாட்டில் தடை.. மத்திய அரசை தொடர்ந்து தமிழக அரசும் அரசாணை

English summary

While the Popular Front of India organization has been announced banned, the organization's social media accounts have now been disabled. Similarly, the main administrators of that organization are being arrested continuously. This has been strongly condemned by SDPI. This organization was formed in the year 2009 and has been working strongly in the southern states of Kerala and Karnataka.