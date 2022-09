பிரசவத்தின்போது குழந்தை இறந்தாலும் மகப்பேறு விடுப்பு.. மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு புதிய அறிவிப்பு

Delhi

oi-Halley Karthik

டெல்லி: பிரசவத்தின்போது குழந்தை இறந்தாலும் மகப்பேறு விடுப்பு உண்டு எனமத்திய அரசு அறிவித்துள்ளது. இம்மாதிரியான இறப்புகள் தாயின் வாழ்வில் நீண்டகால தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என்பதை கருத்தில் கொண்டு இந்த முடிவுகள்எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த அறிவிப்பை மத்திய பணியாளர் நலன் பயிற்சி துறை வெளியிட்டுள்ளது.இதன்படி குழந்தை இறந்து பிறந்தாலோ அல்லது பிரசவத்திற்கு பின்னர் சிறிதுநேரத்தில் குழந்தை இறந்துவிட்டாலோ இந்த விடுப்பு எடுத்துக்கொள்ளலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

நாடு முழுவதும் உள்ள மத்திய அரசு பெண் ஊழியர்கள் இந்த உத்தரவின்படி இனி பணிகளிலிருந்து விடுப்பு எடுத்துக்கொள்ளலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

English summary

(பிரசவத்தின்போது குழுந்தை இறந்துவிட்டாலும் பேறு கால விடுப்புஎடுத்துகொள்ளலாம்): All women central government employees will beentitled for 60 days special maternity leave in case of death of a childat or shortly after birth, an order issued by the Department ofPersonnel and Training (DoPT) said today.