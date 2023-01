அரசியல் விளம்பரம்? 10 நாள்.. ரூ.163.62 கோடி.. இல்லைனா க்ளோஸ்.. ஆம் ஆத்மி அரசுக்கு மத்திய அரசு செக்

Delhi

டெல்லி: தங்களது கட்சி குறித்து மக்களிடையே விளம்பரம் செய்ய அரசாங்கத்தின் பணத்தை பயன்படுத்தியதாக டெல்லி ஆம் ஆத்மி அரசு மீது அதன் துணைநிலை ஆளுநர் தொடர்ந்து விமர்சனம் வைத்திருந்தார். இந்நிலையில், இவ்வாறு செலவு செய்யப்பட்ட ரூ.163.62 கோடி தொகை 10 நாட்களுக்குள் திரும்ப செலுத்த வேண்டும் என்று தகவல் மற்றும் விளம்பர இயக்குநரகம் (DIP) எச்சரித்துள்ளது. அவ்வாறு மீறும் பட்சத்தில் கட்சி அலுவலகம் சீல் வைக்கப்படும் என்றும் எச்சரிக்கப்பட்டுள்ளது.

பொதுவாக அரசின் திட்டங்கள் மற்றும், அறிவிப்புகள் வெளியிடப்படுவதற்கு குறிப்பிட்ட தொகை ஒதுக்கப்படும். இந்த தொகையின் மூலம் பேனர், டிவி விளம்பரம், துண்டு பிரசுரம், சுவர் விளம்பரம் என பல்வேறு வடிவங்களில் அரசின் நலத்திட்டங்கள், புதிய அறிவிப்புகள், பொதுநலன் சார்ந்த அறிவுறுத்தல்கள் ஆகியவை விளம்பரம் செய்யப்படும். ஆனால் இவ்வாறு ஆளும் அரசுகள் செய்யும் விளம்பரங்கள் உண்மையில் அதற்கான நோக்கத்தை மக்களிடத்தில் கொண்டு செல்வதை காட்டிலும் தங்களது அரசியல் கட்சியை மக்களிடத்தில் கொண்டு சேர்க்கவே பயன்படுத்துகின்றன என்கிற குற்றச்சாட்டு எழத்தொடங்கியது.

இதனையடுத்து கடந்த 2014ம் ஆண்டு இது குறித்து உச்சநீதிமன்றத்தில் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டது. இந்த வழக்கை விசாரித்த நீதிபதிகள் விளம்பரங்களுக்கான வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை உருவாக்குவதற்கான குழு ஒன்றை அமைத்தது. இந்த குழு புதிய நெறிமுறைகளை வகுத்து கொடுத்தது. இதனை ஏற்ற உச்சநீதிமன்றம் இனி தொலைக்காட்சி மற்றும் செய்தித்தாள்களில் விளம்பரம் மேற்கொள்ளும் அரசுகள் இந்த வழிமுறைகளை பின்பற்ற வேண்டும் என்று உத்தரவிட்டிருந்தது.

Its lieutenant governor has been constantly criticizing the Delhi Aam Aadmi Party government for using government money to publicize their party. In this case, the Directorate of Information and Publicity (DIP) has warned that the amount of Rs.163.62 spent in this way should be returned within 10 days. It has also been warned that the party office will be sealed in case of violation.