ஆப்டிக்கல் இல்யூஷன்: ஒரு நாய் இங்க இருக்கு.. இன்னொரு நாய் எங்கே.. கண்டுபிடிச்சா நீங்க கிரேட்!

Delhi

டெல்லி: இங்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் ஆப்டிகல் மாயை படத்தில் ஒரு நாய் வெளிப்படையாக தெரியும்படி இருக்கிறது.. மற்றொரு நாய் மறைந்து இருக்கிறது.. 7 செகண்டில் மறைந்து இருக்கும் நாயை கண்டுபிடித்தால் நீங்க கிரேட்.

தற்போது இணையத்தில் டிரெண்டிங் வீடியோக்கள், டிரெண்டிங் செய்திகளுக்கு அதிக வரவேற்பு உள்ளது.

அலுவலக நேரங்களை தவிர்த்து பிற நேரங்களில் இது போன்ற சுவாரசிய டிரெண்டிங் வீடியோக்களை பார்த்து பலர் ரிலாக்ஸ் ஆகி வருகின்றனர்.

English summary

In the optical illusion picture given here one dog is clearly visible.. another dog is hiding.. if you can find the disappearing dog in 10 seconds you will be great.