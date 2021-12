நடுங்குகிறது டெல்லி.. காலையிலேயே 3.2 டிகிரி குளிர்.. கொட்டும் பனியில் தவிக்கும் வடமாநில மக்கள்..!

Delhi

oi-Hemavandhana

டெல்லி: நாட்டின் தலைநகரில் நேற்றைய தினம் மிகக் குறைந்த அளவாக 4.6 டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பநிலை பதிவாகி இருந்த நிலையில், இன்றைய தினம் குறைந்த அளவான, 3.2 டிகிரி குளிர் வாட்டியதாக வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.

இந்த வருடம் குளிர் மற்றும் பனிக் காலம் ஆரம்பமே படுதீவிரமாக உள்ளது.. எப்போதுமே பனியோ, குளிரோ ஆரம்பித்து, ஒருசில வாரங்களுக்கு பிறகுதான் அது மெல்ல மெல்ல தீவிரமாகும்.. ஆனால், இந்த வருடம் அப்படி இல்லை.

குளிர் மற்றும் பனிக் காலம் துவக்கத்திலேயே தீவிரமாகி விட்டதால், பெரும்பாலான வட மாநிலங்களில் மக்கள் கடும் அவதிக்கு ஆளாகி உள்ளனர்..

English summary

The early morning temperature in Delhi dropped to 3.2°C and weather experts says, the cold wave is likely to last till Tuesday