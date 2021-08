'3.86 கோடி பேர்..' உரிய நேரத்தில் 2 ஆம் டோஸ் தடுப்பூசி போட்டுக்கொள்ளவில்லை.. ஆர்டிஐயில் ஷாக் தகவல்

Delhi

டெல்லி: இந்தியாவில் சுமார் 3.86 கோடி மக்கள் சரியான நேரத்தில் 2ஆவது டோஸ் வேக்சின் போட்டுக் கொள்ளவில்லை என்று மத்திய அரசு ஆர்டிஐ கேள்விக்குப் பதிலளித்துள்ளது.

உலகை ஆட்டிப்படைத்துக் கொண்டிருக்கும் கொரோனா வைரசுக்கு எதிராக வேக்சின் மட்டுமே ஒரே ஆயுதமாகப் பார்க்கப்படுகிறது. இதனால் அனைத்து நாடுகளும் வேக்சின் பணிகளைத் தீவிரமாக மேற்கொண்டு வருகிறது.

குறிப்பாக, டெல்டா கொரோனாவால் மிக மோசமாகப் பாதிக்கப்பட்ட இந்தியாவில், இந்தாண்டு இறுதிக்குள் அனைவருக்கும் வேக்சின் செலுத்த வேண்டும் என்ற இலக்குடன் மத்திய அரசு செயல்பட்டு வருகிறது.

Over 3.86 crore people did not get their second dose of anti-Covid vaccines. In India so far 44 crore people received the first dose and 12 crore, people, both doses.