'விவேகானந்தர் கூறியதை பாருங்கள்'.. 'ஆயுதம் தூக்குவோம்' என பேசிய சாமியார்களுக்கு நிதின் கட்கரி பதிலடி

டெல்லி: உத்தரகாண்ட் மாநிலம் ஹரித்வாரில் கடந்த மாதம் 17-ம் தேதி முதல் 19-ம் தேதி வரை இந்து சாமியார்கள் பங்கேற்ற கூட்டம் நடைபெற்றது. இந்த கூட்டத்தில் பங்கேற்ற சாமியார்கள் சிலர் வன்முறையை தூண்டும் வகையில் பேசியதால் சர்ச்சை எழுந்தது.

இந்து ரக்சா சேனா அமைப்பின் தலைவர் பிரபோதானந்த் கிரி, பாஜக தலைவர்கள் அஸ்வினி உபாத்யாய், உதிதா தியாகி ஆகியோர் இந்த கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டனர்.

இஸ்லாமியர்களை அழிக்க வேண்டும்.. ஹரித்வாரில் இந்து சாமியார்கள் எடுத்த உறுதிமொழி.. போலீஸ் எப்ஐஆர்!

English summary

The hate speech of the preachers in Haridwar should be rejected. Union Minister He has said that this should not be given importance. Nitin Gadkari said that we should be tolerant and respectful of all religions