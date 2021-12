பிறந்தது புத்தாண்டு 2022 .. சமோவா, நியூசிலாந்தில் உற்சாகம்

Delhi

oi-Rajkumar R

டெல்லி: இந்தியாவில் இன்று நள்ளிரவு 12 மணிக்கு புத்தாண்டு பிறக்க உள்ள நிலையில் கிழக்கு பசிபிக் நாடுகளான சமோவா, கிரிப்பட்டி, நியூசிலாந்து ஆகிய நாடுகளில் இந்திய நேரப்படி சுமார் 4.30 மணிக்கே புத்தாண்டு பிறந்ததையடுத்து அந்த நாடுகளில் உற்சாகம் களைகட்டியுள்ளது.

கொரோனா உள்ளிட்ட பல இன்னல்கள் காரணமாக 2021ஆம் ஆண்டு மக்களுக்கு சற்று சிறுசிறு தொல்லைகள் தந்திருந்தாலும் இன்றுடன் இந்த ஆண்டு நினைவு நிறைவு பெறுகிறது. பல நினைவுகளை தன்னுள் புதைத்து கொண்டு 2021 விடைபெறும் நிலையில் இன்று நள்ளிரவு 12 மணிக்கு புத்தாண்டு பிறக்க உள்ளது.

2022 ஆம் ஆண்டாவது கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளை இல்லாமல் இருக்கவேண்டும் என வரப்போகும் புத்தாண்டை வரவேற்கும் வகையில் பல்வேறு நாடுகள் உற்சாகத்துடன் காத்துக்கிடக்கின்றன.

English summary

With the New Year approaching in India today at 12 midnight, the excitement in the eastern Pacific countries of Samoa, Kiribati and New Zealand has waned as the New Year approaches around 4.30 pm Indian time.