நாட்டில் எல்லோருக்கும் வேலை இருக்கிறது.. காங்கிரஸ் இளவரசருக்கு மட்டுமே வேலையில்லை: தேஜஸ்வி சூர்யா

Delhi

oi-Jeyalakshmi C

டெல்லி: நாட்டில் திறமையான மற்றும் கடின உழைப்பாளிகளுக்கு போதுமான வாய்ப்புகள் உள்ளன என்று பாஜக எம்பி தேஜஸ்வி சூரியா கூறினார். ராகுலை விமர்சித்த அவர், "காங்கிரஸ் கட்சியின் இளவரசர் மட்டுமே வேலையில்லாதவர்" என்று தெரிவித்துள்ளார். நாட்டில் வேலையில்லா திண்டாட்டம் அதிகரித்து வருகிறது என்ற ராகுல் காந்தியின் கூற்றுக்கு பதிலடி கொடுக்கும் வகையில், பாஜக எம்பி தேஜஸ்வி சூர்யா லோக்சபாவில் பேசியுள்ளார். காங்கிரஸ் தலைவரின் கூற்று முற்றிலும் ஆதாரமற்றது என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.

சில தினங்களுக்கு முன்பு லோக்சபாவில் பேசிய ராகுல்காந்தி, இந்தியாவில் இரண்டு இந்தியாக்கள் உள்ளன. ஒன்று பணக்காரர்களுக்கு. மற்றொன்று ஏழைகளுக்கு எனத் தெரிவித்தார். இரண்டுக்கும் இடையேயான இடைவெளி அதிகரித்து வருகிறது. இரண்டு இந்தியாக்களை உருவாக்கிய இந்த அரசு ஒன்றாக கொண்டு வருவதற்கு பிரதமர் மோடி நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தினார்.

மேட் இன் இந்தியா என பேசிக்கொண்டே இருக்கிறீர்கள். மேட் இன் இந்தியா இனி சாத்தியமில்லை. மேட் இன் இந்தியாவை அழித்துவிட்டீர்கள் என ஆவேசமாக குற்றம்சாட்டிய ராகுல்காந்தி,. சிறு, குறு தொழில்களை ஆதரித்தால் மட்டுமே மேட் இன் இந்தியா சாத்தியம். சிறு குறு தொழில்களால் மட்டுமே வேலை வாய்ப்பை உருவாக்க முடியும் எனக் கூறினார்.

English summary

BJP MP Tejaswi Surya said there are ample opportunities for talented and hard working people in the country. Criticizing Rahul, he said, "Only the prince of the Congress party is unemployed.