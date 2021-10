தீர்ப்பே வந்தாச்சு.. இனி எதற்கு விசாரணை.. மாஜி அமைச்சர் இந்திரகுமாரி மனு உச்சநீதிமன்றத்தில் டிஸ்மிஸ்

Delhi

டெல்லி: முன்னாள் அமைச்சர் இந்திரகுமாரி தன் மீதான ஊழல் வழக்கை வேறு நீதிமன்றத்திற்கு மாற்றகோரியும், சாட்சிகள் சரிவர விசாரிக்கப்படவில்லை என்ற கோரிக்கையுடன் தாக்கல் செய்த மனு காலாவதியாகிவிட்டது எனக்கூறி தள்ளுபடி செய்தது உச்சநீதிமன்றம்.

கடந்த 1991 முதல் 1996 காலகட்டத்தில் அ.தி.மு.க அமைச்சராக இருந்த இந்திரகுமாரி காதுகேளாதோர் பள்ளி, மாற்றுத்திறனாளிகள் பள்ளியும் தொடங்குவதாக கூறி 15.45 லட்சம் அரசு நிதியை முறைகேடாக பெற்று ஊழலில் ஈடுபட்டதாக வழக்கு பதியப்பட்டு விசாரணை நடந்து வந்தது.

இந்நிலையில் எம்.பி, எம்.எல்.ஏ.க்களுக்கான சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் நடைபெற்று வரும் வழக்கை வேறு நீதிமன்றத்துக்கு மாற்ற கோரிய இந்திரகுமாரி மனுவை சென்னை உயர்நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்தது.

The apex court dismissed the petition filed by former minister Indira Kumari seeking transfer of the corruption case against her to another court, claiming that the witnesses had not been properly examined.