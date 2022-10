பசுவை தேசிய விலங்காக அறிவிக்க கோரிய மனு தள்ளுபடி.. கடிந்து கொண்ட உச்சநீதிமன்ற நீதிபதிகள்!

Delhi

oi-Halley Karthik

டெல்லி: இந்தியாவில் பாஜக ஆட்சி நடைபெற்று வரும் நிலையில் பசுவை தேசிய விலங்காக அறிவிக்க வேண்டும் என்கிற கோரிக்கை தொடர்ந்து மேலெழுந்து வருகிறது.

இவ்வாறு இருக்கையில், உச்சநீதிமன்றத்தில் இது தொடர்பாக பொதுநல மனு ஒன்று தாக்கல் செய்யப்பட்டிருந்தது. இந்த மனுவை நீதிமன்றம் விசாரிக்க மறுப்பு தெரிவித்து தள்ளுபடி செய்து மனுதாரிடம் நீதிமன்றம் காட்டமாக கேள்வியெழுப்பியுள்ளனர்.

ஏற்கெனவே அலகாபாத் உயர்நீதிமன்றம் பசு குறித்து முக்கிய அறிவிப்பை கடந்த ஆண்டு வெளியிட்டிருந்தது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

English summary

With the BJP ruling in India, the demand to declare the cow as the national animal is constantly rising. As such, a case has been filed in the Supreme Court in this regard. The court refused to hear the petition. Also, they have questioned the petitioner as a court of law. It is to be noted that the Allahabad High Court had already issued an important announcement on cow last year.