கடவுள் பெயரை சொல்லி காமலீலை.. மாணவிகளை சீரழித்த சிவசங்கர் பாபா.. ஜாமீன் வழங்கியது உச்ச நீதிமன்றம்!

Delhi

oi-Rajkumar R

டெல்லி : மாணவிகளுக்கு பாலியல் தொந்தரவு கொடுத்த வழக்கில் சிவசங்கர் பாபாவுக்கு உச்ச நீதிமன்றம் ஜாமீன் வழங்கிய நிலையில் சாட்சியங்களை கலைக்க முற்படக்கூடாது, கேளம்பாக்கம் பள்ளிக்கு செல்லக்கூடாது உள்ளிட்ட பல நிபந்தனைகளையும் விதித்துள்ளது.

சென்னை கேளம்பாக்கம் அடுத்த புதுப்பாக்கத்தில் உள்ள சுஷில் ஹரி இன்டர்நேஷனல் பள்ளியின் நிறுவனர் சிவசங்கர் பாபா, தனது பள்ளியில் படித்த மாணவிகளுக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்ததாக கடந்த ஆண்டு கைது செய்யப்பட்டார்.

காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதியால் தமிழகத்தில் 5 நாட்கள் ஜில் மழை - வானிலையின் கூல் அறிவிப்பு

3 மாணவிகள் கொடுத்த புகார்களின்பேரில் சிவசங்கர் பாபா மீது தனித்தனியாக 3 போக்சோ வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்ட நிலையில் கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்ட நிலையில், அவருக்கு உடந்தையாக இருந்ததாக நடன ஆசிரியை சுஷ்மிதாவையும் சிபிசிஐடி கைது செய்தனர்.

English summary

The Supreme Court has granted bail to Sivashankar Baba in a case of sexual harassment of students and imposed a number of conditions, including not seeking to disperse witnesses and not going to Kalambakam school.