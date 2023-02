வெறுப்பு பேச்சு வழக்கு.. எவ்வளவு உத்தரவு போட்டாலும் பின்பற்றுவதில்லை.. உச்சநீதிமன்ற நீதிபதிகள் வேதனை

வழக்கை விசாரித்த உச்சநீதிமன்ற நீதிபதிகள் கே.எம்.ஜோசப், அனிருத்தா போஸ் மற்றும் ஹிரிஷிகேஷ் ராய் ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு வெறுப்பு பேச்சுகள் மீதான நடவடிக்கைகள் குறித்து கவலை தெரிவித்திருந்தது.

டெல்லி: வெறுப்பு பேச்சுகள் குறித்து எத்தனை முறை உத்தரவு பிறப்பித்தாலும் அது சரியாக பின்பற்றப்படுவதில்லை என்றும், இது தொடர்பாக யாரும் உறுதியான நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை எனவும் உச்சநீதிமன்றம் வேதனை தெரிவித்துள்ளது.

நாடு முழுவதும் வெறுப்பு பேச்சுகள் சமீப காலங்களாக தொடர்ந்து அதிகரித்து வருவதாக அடிக்கடி உச்சநீதிமன்றம் சுட்டிக்காட்டி வந்திருக்கிறது. இந்த வெறுப்பு பேச்சு தொடர்பான வழக்குகளில் காவல்துறையினர் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்தி வந்திருக்கிறது. இதன் தொடர்ச்சியாக கடந்த ஆண்டு கடந்த அக்டோபர் மாதம் முக்கிய உத்தரவு ஒன்றை வெளியிட்டிருந்தது. இதில் மாநில அரசுகளுக்கு சில அறிவுறுத்தல்கள் இடம்பெற்றிருந்தன.

அதாவது இந்திய அரசியலமைப்புச் சட்டம் மதச்சார்பற்ற தேசத்தை உருவாக்குவதை கருத்தில் கொண்டு உத்தரப் பிரதேசம், டெல்லி மற்றும் உத்ரகாண்ட் மாநில அரசுகள் வெறுப்பு பேச்சுகளை குறைத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்று கூறியிருந்தது. அதேபோல இது ஒரு தீவிரமான பிரச்னை என்றும், எனவே இதில் உறுதியான நடவடிக்கை எடுக்க தவறுவது என்பது நீதிமன்ற அவமதிப்புக்கு வழி வகுக்கும் என்றும் உச்சநீதிமன்றம் எச்சரித்திருந்தது.

English summary

The Supreme Court is saddened that no concrete action is being taken against hate speech The Supreme Court has expressed anguish that no matter how many times orders are issued against hate speech, it is not properly followed and no one has taken concrete action in this regard.