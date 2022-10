பிரேக்கிங்.. பிரேக்கிங்! சலித்துப்போன மக்கள்.. இனி தூர்தர்ஷன் பாணிதான் வேணுமாம்.. ஆய்வில் தகவல்

Delhi

டெல்லி: செய்தி ஊடகங்களை பார்க்கும் மக்கள், 'தூர்தர்ஷன்' (பொதிகை) போன்ற பழைய செய்தி ஊடகங்களை மீண்டும் எதிர்பார்க்கின்றனர் என ஆய்வு ஒன்றில் தெரிய வந்துள்ளது.

அதேபோல தற்போது உள்ள தனியார் ஊடகங்களில் வெளியிடப்படும் செய்திகளில் பெரும்பாலான மக்கள் நம்பிக்கை வைத்திருக்கவில்லை.

இணையதளத்தை பயன்படுத்தும் மக்கள் முதலில் வாட்ஸ் அப் வழியாக வரும் செய்திகளையும், அடுத்து யூடியூப் செய்திகளையும் அதிகம் நம்புகின்றனர். பேஸ்புக் மூன்றாவது இடத்திற்கு தள்ளப்பட்டுள்ளது என ஆய்வு தெரிவித்துள்ளது.

A survey has revealed that people who watch news media are looking forward to old news media like 'Doordarshan' (package) again. Similarly, most of the people do not trust the news published in the private media at present. People who use the internet trust WhatsApp news first and YouTube news second. According to the survey, Facebook has been relegated to third place.