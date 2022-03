ஜம்மு காஷ்மீர் குறித்து சீனா கருத்து.. அது எங்கள் பகுதி இனியும் அப்படித்தான்.. இந்தியா பதிலடி..!

Delhi

oi-Rajkumar R

டெல்லி : ஜம்மு காஷ்மீர் யூனியன் பிரதேசம் தொடர்பான விவகாரங்கள் முழுக்க முழுக்க இந்தியாவின் உள்விவகாரம் எனவும், சீனா உள்ளிட்ட பிற நாடுகளுக்கு கருத்து தெரிவிக்க எந்த இடமும் இல்லை என்று மத்திய வெளியுறவு அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது.

ஜம்மு - காஷ்மீர் மாநிலத்துக்கு சிறப்பு அந்தஸ்து அளித்து வந்த பிரிவு 370, மத்திய பாஜக அரசால் 2019ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 5ஆம் தேதி அதிரடியாக நீக்கப்பட்டது.

அதன் பிறகு, ஜம்மு - காஷ்மீர் மற்றும் லடாக் என இரண்டு யூனியன் பிரதேசங்களாக ஜம்மு - காஷ்மீர் மாற்றப்பட்டது.

ஜம்மு காஷ்மீரில் சிஆர்பிஎப் வீரர்களின் கண்காணிப்பு தேவையில்லாத நிலை வரப்போகிறது: அமித் ஷா அதிரடி

English summary

The Union Ministry of External Affairs has said that issues related to the Union Territory of Jammu and Kashmir are entirely India's internal affairs and there is no locus for comment from other countries, including China.