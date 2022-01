செம குட் நியூஸ்.. டெல்டா வைரஸை விட ஓமிக்ரான் மிக மிக ஆபத்து குறைவு.. டேட்டாவை நீங்களே பாருங்க!

Delhi

டெல்லி: ஓமிக்ரான் கொரோனா வைரஸ் உருவான நாளில் இருந்து மிக வேகமாக பரவி வருகிறது. 150-க்கும் மேற்பட்ட நாடுகளில் ஓமிக்ரான் வைரஸ் பரவி விட்டதாக தகவல்கள் கூறுகின்றன. இந்தியா, அமெரிக்கா, இங்கிலாந்து என உலகின் வல்லரசு நாடுகளிலும் ஓமிக்ரான் தனது ஆதிக்கத்தை நிலைநாட்டி வருகிறது.

இந்தியாவில் ஓமிக்ரான் பாதிப்பு 1,500-ஐ கடந்து செல்கிறது. தலைநகர் டெல்லி, கர்நாடகா, மகாராஷ்டிரா, குஜராத், ஆந்திரா, கேரளா, தமிழ்நாடு என்று முக்கிய மாநிலங்களில் பாதிப்பு அதிகமாக இருக்கிறது.

Additional data have been obtained from South Africa stating that the impact of the Omicron virus is much lower than that of the Delta. The delta virus caused 29% of deaths. But only 3% of deaths were caused by Omicron