கொடுக்குறதுல முதல் இடம்.. ஆனா தமிழகத்துக்கு திருப்பி தரலையே- நாடாளுமன்றத்தில் திருமா அட்டாக்

டெல்லி: மத்திய அரசுக்கு நிதியளிப்பதில் தமிழ்நாடு முதலிடத்தில் இருப்பதாகவும் ஆனால் மத்திய அரசின் நிதி பகிர்வு பட்டியலில் தமிழ்நாடு கடைசியாக இருக்கிறது என்று நாடாளுமன்றத்தில் திருமாவளவன் எம்.பி குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.

நாடாளுமன்ற குளிர்கால கூட்டத்தொடர் நடைபெற்று வரும் நிலையில் தமிழ்நாட்டுக்கான நிதி குறைப்பு, ரயில்வே திட்டங்கள் உட்பட பல விஷயங்களை தமிழக எம்பிக்கள் கேள்விகளாக எழுப்பியிருந்தனர்.

இந்நிலையில் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் தலைவரும் எம்பியுமான திருமாவளவன் இரு குறித்து நாடாளுமன்றத்தில் விரிவாக பேசியுள்ளார். அவர் பேசியதாவது,

Thirumavalavan MP has alleged in the Parliament that Tamil Nadu is the first in funding to the Central Government but Tamil Nadu is the last in the Central Government's list of fund distribution.