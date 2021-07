மோடியின் புதிய அமைச்சரவை.. 12 தலித், 8 பழங்குடியினர், 27 ஒபிசி, 11 பெண்கள், 50 வயதுக்கு கீழ் 14 பேர்

Delhi

டெல்லி: பிரதமர் மோடி தலைமையிலான மத்திய அமைச்சரவை இன்று விரிவாக்கம் செய்யப்படும் நிலையில், அதில் 12 தலித்துகள், 27 ஒபிசி பிரிவைச் சேர்ந்தவர்கள், 11 பெண்கள் இடம்பெற்றுள்ளனர். மேலும் 50 வயதுக்குக் குறைவான 14 பேரும் அமைச்சர்களாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

கடந்த 2019ஆம் ஆண்டு மக்களவை தேர்தலில் வெற்றி பெற்று, ஆட்சியைத் தக்க வைத்தபோது, 53 அமைச்சர்கள் மோடியின் 2.o அமைச்சரவையில் இடம் பெற்றிருந்தனர்.

இரண்டு ஆண்டுகளாக அமைச்சரவையில் மாற்றம் எதுவும் இல்லாமல் இருந்தது. கொரோனா 2ஆம் அலையை பாஜக சரியாகச் சமாளிக்கவில்லை எனப் பலரும் விமர்சித்தனர்.

