காலையிலேயே ஷாக் கொடுத்த மத்திய அரசு! சென்னை அருகே சுங்கச்சாவடி கட்டணங்கள் உயர்வு

Delhi

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

டெல்லி : சென்னையை அடுத்துள்ள வானகரம் மற்றும் சூரப்பட்டு சுங்கச்சாவடிகளில் வாகனங்களுக்கான சுங்கக்கட்டணம் உயர்த்தப்படுவதாக தேசிய நெடுஞ்சாலைத்துறை அமைச்சகம் அறிவித்து இருக்கிறது.

தமிழ்நாட்டில் உள்ள நெடுஞ்சாலைகளில் குறுகிய தொலைவுக்குள் அடுத்தடுத்து சுங்கச்சாவடி இருப்பதாக பொதுமக்கள் பல ஆண்டுகளாக குற்றம்சாட்டி வருகின்றனர்.

சுங்கச்சாவடிகளால் போக்குவரத்து கட்டணம் உயர்வதுடன் அத்தியாசிய பொருட்களின் கட்டணம் அதிகரிப்பதாகவும், பெட்ரோல், டீசல் விலையேற்றத்தோடு இதுவும் ஒரு சுமையாக இருப்பதாகவும் குற்றச்சாட்டு உள்ளது.

சுங்கச்சாவடி கட்டண வசூலில் விதிமீறலா? சென்னை புறநகரில் கொதித்து எழும் உள்ளூர்வாசிகள்

English summary

The Ministry of National Highways has announced an increase in tolls for vehicles at Vanakaram and Surapattu toll plazas near Chennai.