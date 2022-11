ஆட்டத்தை காட்டிய மத்திய பாஜக அரசு- ராஜீவ் கொலை வழக்கில் நளினி உட்பட 6 பேர் விடுதலைக்கு எதிராக மனு!

Delhi

டெல்லி: முன்னாள் பிரதமர் ராஜீவ் காந்தி படுகொலை வழக்கில் நளினி உள்ளிட்ட 6 பேரை விடுதலை செய்ததை எதிர்த்து உச்சநீதிமன்றத்தில் மத்திய அரசு திடீரென மறு ஆய்வு மனுத் தாக்கல் செய்துள்ளது.

1991-ம் ஆண்டு முன்னாள் பிரதமர் ராஜீவ் காந்தி தமிழகத்தில் ஶ்ரீபெரும்புதூரில் மனித வெடிகுண்டால் படுகொலை செய்யப்பட்டார். இப்படுகொலை வழக்கில் 1998-ம் ஆண்டு 26 தமிழருக்கு சென்னை பூவிருந்தவல்லி தடா நீதிமன்றம் தூக்கு தண்டனை விதித்தது.

இந்த தூக்கு தண்டனைக்கு எதிராக உச்சநீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடரப்பட்டது. இவ்வழக்கை விசாரித்த உச்சநீதிமன்றம், பேரறிவாளன், நளினி, முருகன், சாந்தன் ஆகியோருக்கு மட்டும் தூக்கு தன்டணையை உறுதி செய்தது; ராபர்ட் பயஸ், ஜெயக்குமார், ரவிச்சந்திரனின் தூக்கு தண்டனையை ஆயுள் தண்டனையாக குறைத்தது. எஞ்சிய 18 தமிழர்கள் விடுதலை செய்யப்பட்டனர்.

Centre filed a review petition in the Supreme Court against the November 11 order allowing the release of all convicts in the Rajiv Gandhi assassination case.