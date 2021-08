ஆப்கானில் இருந்து இந்தியா திரும்புபவர்களுக்கு போலியோ தடுப்பூசி..மத்திய சுகாதாரத் துறை அமைச்சர் தகவல்

Delhi

oi-Rayar A

டெல்லி: ஆப்கானிஸ்தானில் இருந்து இந்தியா திரும்பியவர்களுக்கு இலவசமாக போலியோ தடுப்பூசி போடப்படுவதாக மத்திய சுகாதாரத் துறை அமைச்சர் மன்சுக் மாண்டவியா தெரிவித்துள்ளார்.

ஆப்கானிஸ்தானை தலிபான்கள் கைப்பற்றிய பிறகு பெரும்பாலான நாடுகள் ஆப்கானிஸ்தானில் உள்ள தங்கள் நாட்டினரை வெளியேற்றி வருகினறனர். இந்திய விமானப் படையும் ஆப்கானில் உள்ள இந்தியர்களை மீட்டு வருகிறது.

திங்கள்கிழமை அன்று இந்திய விமானப்படை இந்திய தூதரகத்தில் உள்ள 40-க்கும் மேற்பட்ட ஊழியர்களை நாட்டுக்கு அழைத்து வந்தது.

English summary

Federal Health Minister Mansuk Mandavia has said that those returning to India from Afghanistan will be vaccinated against polio free of charge