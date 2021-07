கொரோனா காலத்தில்.. நாட்டில் எவரையும் பிரதமர் மோடி பட்டினி போடவில்லை.. மன்சுக் மாண்ட்வியா பேச்சு!

Delhi

டெல்லி: கொரோனா காலத்தில் யாரும் பட்டினி இருக்கக்கூடாது என்பதற்காக பிரதமர் மோடி இலவச உணவு தானியங்களை வழங்கினார் என்று மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் மன்சுக் மாண்ட்வியா தெரிவித்தார்.

இந்தியாவில் கொரோனா தொற்றின் இரண்டாவது அலை ஒருவழியாக முடிவுக்கு வந்து கொண்டிருக்கிறது.

இதனால் பல்வேறு மாநிலங்களில் ஏராளாமான தளர்வுகள் அளிக்கப்பட்டுள்ளன. ஆனாலும் 3-வது அலைக்கு வாய்ப்பு இருப்பதால் மக்களை எச்சரிக்கையாக இருக்கும்படி மத்திய அரசு அறிவுறுத்தி இருக்கிறது.

மகா., கேரளாவில் கொரோனா பாதிப்பு அதிகரிப்பது கவலை தருகிறது: 6 மாநில முதல்வர்கள் கூட்டத்தில் மோடி

கொரோனாவை ஒடுக்கும் ஒரே பேராயுதம் தடுப்பூசி என்பதால் இந்தியாவில் கடந்த ஜனவரி மாதம் முதல் தடுப்பூசி போடப்பட்டு வருகின்றன. தடுப்பூசி விவகாரத்தில் மத்திய அரசு வெளிப்படை தன்மையுடன் செயல்படவில்லை என்று எதிர்க்கட்சிகள் தொடர்ந்து குற்றம் சாட்டி வருகின்றன.

