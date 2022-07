மாற்றம்.. டிசம்பர் 1 முதல்.. சிகரெட், புகையிலை பாக்கெட்டுகளில் வரப்போகிறது புதிய வாசகம்

Delhi

oi-Mani Singh S

டெல்லி: டிசம்பர் மாதம் 1-ந் தேதி முதல் புகையிலை பாக்கெட்டுகளில் இடம்பெற்றுள்ள tobacco causes cancer என்ற வாசகமானது மாற்றம் செய்யப்பட்டு புதிய வாசகம் இடம்பெறும் என மத்திய சுகாதார அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது.

புகைப்பித்தல் உடல்நலத்திற்கு கேடு.. புகைப்பிடிப்பது உயிரைக் கொல்லும் என்ற வாசகம் தியேட்டர்களில் நாம் படம் பார்ப்பதற்கு முன்பு காண்பிக்கப்படும்.

அதன் தீவிரம் குறித்து மக்களிடையே விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தவே இந்த வாசகமானது காட்டப்படுகிறது. எனினும் இதனை பயன்படுத்துபவர்கள் யாரும் இதுபற்றி கண்டுகொள்வதே இல்லை.

English summary

