அரசியலா செய்யுறீங்க? இன்னும் 2 ஆண்டு தான்.. ‛நிலைமை மாறும்’ என மாநில அரசுகளை சீண்டி சீறிய அமித்ஷா

டெல்லி: பயங்கரவாதம், போதைப்பொருள் தொடர்பாக நாடாளுமன்றத்தில் இன்று மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா கடுமையாக பேசினார். அப்போது இன்னும் 2 ஆண்டில் நிலைமை மாறும் என மாநில அரசுகளை சீண்டி அமித்ஷா பேசியது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.

நாடாளுமன்றத்தின் குளிர்கால கூட்டத்தொடர் தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. இந்த கூட்டத்தொடரில் எல்லை பிரச்சனை விஸ்வரூபம் எடுத்துள்ளது.

இந்தியா-சீனா இடையேயான எல்லை பிரச்சனை பற்றி விவாதிக்க கோரி இன்று எதிர்க்கட்சியினர் நாடாளுமன்ற வளாகத்தில் ஆர்ப்பாட்டம் செய்தனர்.

Union Home Minister Amit Shah spoke strongly today in the Parliament regarding terrorism and drugs. At that time Amit Shah scolded the state governments saying that the situation will change in 2 years and caused a sensation.