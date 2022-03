விவசாயிகள் மீது மத்திய அமைச்சர் மகன் கார் ஏற்றிய லக்கிம்பூரில்.. பாஜக முன்னிலை! எதிர்க்கட்சிகள் ஷாக்

Delhi

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

டெல்லி: எதிர்க்கட்சிகளே ஆச்சரியப்படும் வகையில் லக்கிம்பூர் தொகுதியில் பாஜக முன்னிலை பெற்றுள்ளது.

403 தொகுதிகளை கொண்ட உத்தரப்பிரதேச மாநில சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் பதிவான வாக்குகள் இன்று காலை முதல் எண்ணப்பட்டு வருகின்றன. உத்தரப்பிரதேசத்தில் சமாஜ்வாடி - பாஜக இடையே கடும் போட்டி நிலவும் என்று தேர்தலுக்கு முந்தைய கருத்துக் கணிப்புகள் தெரிவித்தாலும், தேர்தலுக்கு பிந்தைய கருத்துக்கணிப்புகள் பாஜகவே வெற்றிபெறும் என கூறுயுள்ளன.

அதனை மெய்பிக்கும் வகையிலேயே பெரும்பான்மைக்கு தேவையான இடங்களை விட அதிகமான இடங்களில் பாஜக தற்போது முன்னிலை வகித்து வருகிறது. ஏற்கனவே தெரிந்த முடிவுதான் என்ற கூறினாலும் உத்தரப்பிரதேசத்தின் லக்கிம்பூர் கேரி பகுதியில் உள்ள தொகுதிகளின் நிலவரத்தை அறிய நாடே காத்திருக்கிறது.

உபி தேர்தல்.. லக்கிம்பூர் கேரியில் உச்சக்கட்ட போலீஸ் பாதுகாப்பு! வாக்களித்தார் அமைச்சர் அஜஸ் மிஸ்ரா

English summary

Lakhimpur election result in Tamil: The fact that the car was loaded by the son of a BJP Union minister in Lakhimpur by farmers has caused an uproar across the country and the results show that it was not reflected in the election.