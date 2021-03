பிரதமர் மோடியுடன், அமெரிக்க பாதுகாப்புத் துறை அமைச்சர் லாயிட் ஆஸ்டின் டெல்லியில் சந்திப்பு!

Delhi

oi-Rayar A

டெல்லி: அமெரிக்க பாதுகாப்புத் துறை அமைச்சர் லாயிட் ஆஸ்டின் 3 நாள் அரசு முறை இந்தியா வந்தார். பிடன் பதவியேற்ற பின்னர் இந்தியாவுக்கு வரும் முதல் அமெரிக்க அமைச்சர் லாயிட் ஆஸ்டின் ஆவார்.

அமெரிக்க அதிபராக ஜோ பைடனும், துணை அதிபராக இந்திய வம்சாவளி, தமிழகத்தை பூர்விகமாக கொண்ட கமலா ஹாரிஸ் இருந்து வருகின்றனர்.

ஜோ பைடன் பதவியேற்றது முதல் பல்வேறு பதவிகளில் இந்தியர்களுக்கு முன்னுரிமை கொடுத்து வருகிறார். இந்த நிலையில் அமெரிக்க பாதுகாப்புத் துறை அமைச்சர் லாயிட் ஆஸ்டின் 3 நாள் அரசு முறை இந்தியா வந்தார். டெல்லி வந்த அவருக்கு சிறப்பான வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது. பிடன் பதவியேற்ற பின்னர் இந்தியாவுக்கு வரும் முதல் அமெரிக்க அமைச்சர் லாயிட் ஆஸ்டின் ஆவார். லாயிட் ஆஸ்டின் இந்திய பாதுகாப்பு ஆலோசகர், அஜீத் தோவலை சந்தித்து பேசினார். மேலும் அவர் பிரதமர் நரேந்திர மோடியையும் சந்தித்து பேசினார்.

Pleasure to meet U.S. @SecDef Lloyd Austin today. Conveyed my best wishes to @POTUS @JoeBiden. India and US are committed to our strategic partnership that is a force for global good. pic.twitter.com/Z1AoGJlzFX