கோர்பேவாக்ஸ் தடுப்பூசி விலை திடீர் சரிவு! அதிரடியாய் குறைத்த பையோலாஜிகல்-இ! என்ன காரணம் தெரியுமா?

Delhi

oi-Rajkumar R

டெல்லி : உயிரியல் தடுப்பூசியான கோர்பேவாக்ஸ் கொரோனா தடுப்பூசியை 12-18 வயதுக்குட்பட்டவர்களுக்கு செலுத்த கடந்த ஏப்ரல் மாதம் மருந்துகள் கட்டுப்பாட்டு அமைப்பு ஒப்புதல் அளித்த நிலையில், அதன் விலையை 840 ரூபாயிலிருந்து 250 ரூபாயாக குறைக்கப்பட்டுள்ளதாக பயோலாஜிகள் - E நிறுவனம் கூறியுள்ளது.

2019ஆம் ஆண்டு கண்டறியப்பட்ட இந்த வைரஸ் உலகம் முழுவதும் லட்சக்கணக்கான மக்களை காவு வாங்கியதோடு, உலக அளவில் பெரும் பொருளாதார இழப்பையும் அரசியல் ஸ்திரத்தன்மை அற்ற சூழ்நிலையும் உருவாக்கியது.

அடுத்தடுத்து உருமாற்றம் அடைந்த கொரோனா வைரஸ் இந்த ஆண்டு ஜனவரி மாத தொடக்கத்தில் மீண்டும் ஆட்டத்தை துவக்கிய நிலையில், ஜூன் மாதம் 4வது அலை உருவாகலாம் எனவும், வாய்ப்பே இல்லை எனவும் இருவேறு கருத்துகள் உலாவுகின்றன.

English summary

The biological vaccine For Corona corbevax has reduced the price of the vaccine from Rs 840 to Rs 250, according to Biologists.