கொரோனா 4வது அலை..எச்சரித்த கான்பூர் ஐஐடி.. "மதிப்புமிக்க உள்ளீடு" .. ஒப்புக் கொள்ளும் நிதி அயோக்..!

Delhi

oi-Rajkumar R

டெல்லி : ஜூன் 22ஆம் தேதி முதல் கொரோனாவின் நான்காவது அலை இந்தியாவில் தொடங்கி அக்டோபர் வரை நீடிக்கும் என கான்பூர் ஐஐடி நிறுவன ஆராய்ச்சியாளர்கள் கணித்துள்ள நிலையில், கான்பூர் ஐஐடி ஆய்வானது புகழ்பெற்ற நபர்களால் உருவாக்கப்பட்ட "மதிப்புமிக்க உள்ளீடு" எனவும், அரசாங்கம் அத்தகைய ஆய்வுகளை உரிய மரியாதையுடன் பார்ப்பதாக நிதி அயோக் உறுப்பினர் விகே பால் கூறியுள்ளார்.

சீனாவின் வூகான் மாகணத்தில் முதன்முதலில் கண்டறியப்பட்ட கொரோனா வைரஸ் இந்தியாவில் கடந்த 2020ம் ஆண்டு முதல் அலையாக பரவிபெரும் அச்சுறுத்தல் மற்றும் உயிரிழப்புகளை ஏற்படுத்தியது. பின்னர்

தமிழ்நாடு மழை, வெள்ள சேதத்துக்கு பேரிடர் நிதி எவ்வளவு? 6 மாநிலங்களுக்கு ரூ.1,682 கோடி ஒதுக்கீடு

கடந்த 2021 ஆம் ஆண்டு இரண்டாவது அலை அதிக பாதிப்புகளையும், உயிரிழப்புகளை ஏற்படுத்தியது, கொரோனா டெல்டா வகையால் அதிக பாதிப்புகள் ஏற்பட்டது. அடுத்த டெல்டா ப்ளஸ், ஓமிக்ரான், ஸ்ட்லெத் ஓமிக்ரான் என அடுத்தடுத்து கொரோனா வைரஸ் உருமாற்றம் அடைந்தது.

English summary

VK Paul, a member of the Finance Commission, said the Kanpur IIT study was a "valuable input" by eminent personalities and that the government viewed such studies with due respect, as researchers at IIT Kanpur predicted that the fourth wave of the Corona would begin in India from June 22 and last until October.