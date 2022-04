நாம் நரகத்தை நோக்கி செல்கிறோம்.. ஜாக்கிரதை! டெல்லி கட்டிட இடிப்பு.. ப. சிதம்பரம் கடும் எச்சரிக்கை!

Delhi

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: டெல்லி ஜஹாங்கிர்புரியில் ஆக்கிரமிப்பு அகற்றும் விவகாரம் தொடர்பாக காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் ப சிதம்பரம் பாஜகவை விமர்சித்துள்ளார். இதுதொடர்பாக ‛‛சட்டத்தின் ஆட்சி என்பது ஒவ்வொரு நாளும் உடைந்து போவதை நாம் காண்கிறோம். விரைவில் சட்டமும் இல்லை. விதிகளும் இல்லை என்ற நிலை வரும். தன்னிச்சை உத்தரவு மூலம் சட்டத்தை மீறுவது என்பது நரகத்துக்கான பாதையை காட்டுகிறது'' என குறிப்பிட்டுள்ளார்.

டெல்லியில் உள்ள ஜஹாங்கிர் புரி பகுதியில் கடந்த சனிக்கிழமை அனுமன் ஜெயந்தி ஊர்வலம் நடந்தது. இந்த ஊர்வலத்தின் போது இருதரப்பு மக்களுக்கும் இடையே மோதல் உருவானது. இது வன்முறையாக மாறியது. இதுதொடர்பாக விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது.

இந்நிலையில் தான் வன்முறை நடந்த ஜஹாங்கிர்புரி பகுதியில் உள்ள ஆக்கிரமிப்பை அகற்ற டெல்லி வடக்கு மாநகராட்சி முடிவு செய்துள்ளது. நேற்று காலையில் ஆக்கிரமிப்பு அகற்றும் பணி துவங்கியது.

Delhi anti encroachment removal row: Senior Congress leader P Chidambaram attacked the BJP over bulldozers razing several structures in violence-hit Jahangirpuri during an anti-encroachment drive, saying "we see the rule of law break down everyday" and soon there will be "no law and no rules. once arbitrary ‛ orders’ override ‛law’, we are on the road to hell