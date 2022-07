இந்திய ஜனாதிபதியின் அதிகாரங்கள் என்னென்ன.. அப்துல் கலாம் உள்பட அதிரடி காட்டிய தலைவர்கள் யார் யார்?

Delhi

டெல்லி: எதிர்க்கட்சிகளின் பொது வேட்பாளர் யஷ்வந்த் சின்ஹாவை தோற்கடித்து இந்தியாவின் புதிய ஜனாதிபதியாக பாஜகவின் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி வேட்பாளர் திரெளபதி முர்மு வெற்றி பெற்று பொறுப்பேற்க உள்ளார். இந்நிலையில் ஜனாதிபதிகளின் அதிகாரங்கள் என்ன? என்பது பற்றியும், அதிரடியாக செயல்பட்ட ஜனாதிபதிகள் பற்றிய தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

இந்தியாவின் முதல் குடிமகன் என்பவர் ஜனாதிபதி தான். நேரிடை அதிகாரங்கள் இல்லாமல் இருந்தாலும் ஜனநாயகம், அரசியலமைப்பு சட்டங்களை நாட்டில் நிலைநிறுத்துவதில் ஜனாதிபதிக்கு முக்கிய பங்கு உள்ளது.

மேலும் அரசியலமைப்பு பிரிவு 74 ஜனாதிபதியின் அதிகாரம் பற்றிய விளக்கம் அளிக்கிறது. பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையிலான அமைச்சரவையின் முடிவுக்கு கட்டுப்பட வேண்டும் என கூறுகிறது.

English summary

BJP's National Democratic Alliance candidate Thirelapathi Murmu is set to win and take over as the new President of India. So what are the powers of the president? Information about presidents who have acted proactively has been published.