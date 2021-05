மக்களின் அடிப்படை தேவையை கூட நிறைவேற்றாததே.. மோடி அரசின் 7 ஆண்டு சாதனை.. போட்டு விளாசிய சிவசேனா!

Delhi

டெல்லி: இந்த எழு வருடங்களில் மக்களுக்கு என்ன செய்தது? என்பதை பாஜக சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும் என்று சிவசேனா கூறியுள்ளது.

மத்தியில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையிலான பாஜக ஆட்சியை பிடித்து ஏழு வருடங்களை நிறைவு செய்துள்ளது.

இந்த ஏழு வருடங்களில் மோடி அரசு மக்களுக்கு நலம் பயக்கும் பல்வேறு திட்டங்களை நிறைவேற்றியுள்ளதாக கூறி நாடு முழுவதும் பாஜகவினர் கொண்டாடி வருகின்றனர்.

English summary

What has it done to people in these seven years? The Shiv Sena has said that the BJP should think about that