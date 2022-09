4 தங்க மோதிரம்.. கையில் 35,250 பணம் - 13% உயர்ந்த மோடி சொத்து மதிப்பு! மொத்தம் எவ்வளவு தெரியுமா?

Delhi

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

டெல்லி: இன்று 72வது பிறந்தநாளை கொண்டாடி வரும் பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் சொத்து மதிப்பு எவ்வளவு என்று தெரியுமா? இந்த செய்தியை கடைசி வரை படிங்க.

குஜராத் மாநிலத்தில் ஒரு சாதாரண குடும்பத்தில் பிறந்து அம்மாநிலத்தின் முதலமைச்சராக உயர்ந்த பிரதமர் நரேந்திர மோடி தொடர்ந்து 2 முறை மக்களவைத் தேர்தலில் வெற்றிபெற்று 8 ஆண்டுகளாக இந்திய பிரதமர் இருக்கையில் அமர்ந்திருக்கிறார்.

உலகின் மிகப்பெரிய ஜனநாயக நாடாக கருதப்படும் இந்தியாவுக்கு பிரதமரானதன் மூலமாக உலகின் முக்கிய தலைவர்கள் மற்றும் பிரபலமான உலக தலைவர்கள் வரிசையில் முன்னிலை வகித்து வருகிறார் நரேந்திர மோடி.

English summary

Two times Prime minister of India and Former Cheif Minister of India Narendra Modi Net worth increased to 13 percent. His net worth is Rs.3.3 crores. He had 4 rings. He didnt have any immovable assets. His bank fixed deposit is Rs.2.23 crores