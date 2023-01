ஓபிஎஸ், இபிஎஸ் என்ன அர்த்தம்? உச்சநீதிமன்ற நீதிபதிகள் எழுப்பிய கேள்வி.. வாதத்தில் முந்துவது யார்?

Delhi

oi-Yogeshwaran Moorthi

டெல்லி: அதிமுக பொதுக்குழு விவகாரம் தொடர்பான வழக்கின் விசாரணை உச்சநீதிமன்றத்தில் நடைபெற்று வருகிறது. அதில் வழக்கறிஞர்கள் இபிஎஸ் மற்றும் ஓபிஎஸ் என்று குறிப்பிட்ட நிலையில், இபிஎஸ் மற்றும் ஓபிஎஸ் பெயர்களுக்கு என்ன அர்த்தம் என்று கேள்வி எழுப்பினர். இதற்கு, இரு வழக்கறிஞர்கள், தங்களது ஊர் பெயரை பெயருக்கு முன் வைத்துள்ளதாக விளக்கமளித்தனர்.

சென்னை வானகரத்தில் ஜூலை 11ல் நடைபெற்ற அதிமுக பொதுக் குழுக் கூட்டத்தை எதிர்த்து ஓ.பன்னீர்செல்வம், பொதுக்குழு உறுப்பினர் வைரமுத்து ஆகியோர் தாக்கல் செய்த மனுக்களை சென்னை உயர்நீதிமன்றம் விசாரித்தது.

இந்த வழக்கில் நீதிபதி ஜெயச்சந்திரன் ஆகஸ்ட் 17ம் தேதி அளித்த தீர்ப்பில், ஜூலை 11 அதிமுக பொதுக் குழு கூட்டம் செல்லாது. அதிமுகவில் ஜூன் 23ஆம் தேதிக்கு முன்பு இருந்த நிலையே நீடிக்க வேண்டும் என்று உத்தரவிட்டிருந்தார்.

இதனை எதிர்த்து எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்பில் தாக்கலான மேல்முறையீடு மனுவை விசாரித்த சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தின் இரு நீதிபதிகள் அமர்வு அளித்த தீா்ப்பில், தனிநீதிபதி ஜெயச்சந்திரன் அளித்த தீர்ப்பை ரத்து செய்ததுடன், ஜூலை 11 ஆம் தேதி நடைபெற்ற அதிமுக பொதுக்குழு கூட்டம் செல்லும் என்று தீர்ப்பளித்தனர்.

English summary

The trial of the case related to the AIADMK general committee issue is going on in the Supreme Court. In which the lawyers mentioned EPS and OPS, Judges questioned what the names meaning for EPS and OPS.