அசாமில் குழந்தை திருமணம்: கைது பண்ணுறது சரி..கைதானவர்களின் மனைவி, பிள்ளைகளுக்கு யார் பொறுப்பு..ஒவைசி

ஐதராபாத் எம்.பியும், ஏஐஎம்ஐஎம் கட்சி தலைவருமான அசாதுதின் ஓவைசி குழந்தை திருமணங்களுக்கு எதிரான அசாம் அரசின் நடவடிக்கையை விமர்சித்து பேசியுள்ளார்.

டெல்லி: அசாமில் குழந்தை திருமணங்களை தடுக்க அதிரடி நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது. நேற்று ஒரே நாளில் 1,800 பேர் அங்கு கைது செய்யப்பட்டனர். இந்த நிலையில், அசாம் அரசின் இந்த நடவடிக்கையை விமர்சித்துள்ள ஓவைசி கைதான நபர்களின் மனைவி, பிள்ளைகளை யார் கவனித்துக் கொள்வார்கள் என்று சாடியுள்ளார்.

இந்தியாவில் ஆண்களுக்கான குறைந்தபட்ச திருமண வயது 21 என்றும் பெண்களுக்கான குறைந்தபட்ச திருமண வயது 18 என நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த குறிப்பிட்ட வயதிற்கு கீழே உள்ள ஆண்கள், பெண்கள் திருமணம் செய்து கொள்வது சட்ட விரோதம் ஆகும். குழந்தை திருமணங்களுக்கு எதிராக தீவிர நடவடிக்கையும் எடுக்கப்பட்டு வருகிறது.

