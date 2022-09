நோட் பண்ணீங்களா! காங் தலைவர் தேர்தல் எல்லாம் சுத்த பொய்! இது "முடிசூட்டு விழா" பாயிண்டை பிடித்த பாஜக

Delhi

oi-Vigneshkumar

டெல்லி: காங்கிரஸ் தேர்தல் அடுத்த மாதம் நடைபெற உள்ள நிலையில், இது தொடர்பாக பாஜக சில முக்கிய கருத்துகளைத் தெரிவித்து உள்ளது.

காங்கிரஸ் கட்சி இக்கட்டான சூழலில் உள்ளது. சில ஆண்டுகளாகவே எந்தவொரு முக்கிய தேர்தலிலும் வெல்லாத நிலையில், அங்கிருந்து பல முக்கிய தலைவர்களும் வரிசையாக விலகி வருகின்றனர்.

இதன் காரணமாகக் காங்கிரஸ் தலைமை மீதான அழுத்தம் அதிகரித்து வருகிறது. அதேபோல காங்கிரசுக்கு புதிய தலைவரை விரைவில் தேர்வு செய்ய வேண்டும் என்ற கோரிக்கையும் அதிகரித்து வருகிறது.

English summary

BJP targets Congress on its President election claims its fake: Non Gandhi leader might be elected as Congress president after many years.