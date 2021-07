பெகாசஸ் ஒட்டு கேட்பு- விவாதிக்க என்னதான் அச்சம்? மோடி- அமித்ஷா மவுனத்தை கலையுங்க- ராகுல் ஆவேசம்

Delhi

டெல்லி: பெகாசஸ் ஒட்டு கேட்பு விவகாரம் குறித்து நாடாளுமன்றத்தில் விவாதிக்க மத்திய அரசு ஏன் அச்சப்படுகிறது? பிரதமர் மோடி, உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா தங்களது மவுனத்தை கலைத்து தெளிவான பதிலை தர வேண்டும் என்று மூத்த காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல் காந்தி வலியுறுத்தி உள்ளார்.

பெகாசஸ் ஒட்டு கேட்பு விவகாரம் தொடர்பாக டெல்லியில் 14 எதிர்க்கட்சி தலைவர்களின் ஆலோசனை கூட்டத்தை காங்கிரஸ் ஏற்பாடு செய்தது. காங்கிரஸ் கட்சியின் மல்லிகார்ஜூன கார்கே தலைமையில் இந்த ஆலோசனைக் கூட்டம் நடைபெற்றது.

மத்திய பா.ஜ.க. அரசுக்கு எதிராக வியூகம்... டெல்லியில் 14 எதிர்க்கட்சி தலைவர்கள் பரபர ஆலோசனை

சுமார் 1 மணிநேரத்துக்கும் மேலாக நடைபெற்ற இந்த ஆலோசனைக் கூட்டத்துக்குப் பின்னர் அனைத்து எதிர்க்கட்சிகளின் தலைவர்களும் கூட்டாக கொட்டும் மழையில் செய்தியாளர்களை சந்தித்தனர். அப்போது மூத்த காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல் காந்தி கூறியதாவது:

Senior Congress leader Rahul Gandhi said that We want to know from Narendra Modi and Amit Shah - why you used this Pegasus spyware weapon against India's democratic institutions?.