பிடிவாதமாக மறுக்கும் ராகுல் காந்தி.. கையை பிசையும் மூத்த தலைகள்.. காங்கிரஸில் என்ன தான் நடக்கிறது!

Delhi

oi-Vigneshkumar

டெல்லி: மக்களவை தேர்தலுக்கான வேலைகளை பாஜக ஏற்கனவே தொடங்கிவிட்ட நிலையில், காங்கிரஸ் என்ன செய்கிறது என்பதே பலரது கேள்வியாக உள்ளது.

தேசிய கொடியின் அருமை BJP-க்கு தெரியாது - KS Azhagiri *Politics | Oneindia Tamil

நாட்டில் அடுத்து 2024ஆம் ஆண்டு மக்களவை தேர்தல் நடைபெற உள்ள நிலையில், இதற்கான பணிகளை பாஜக ஏற்கனவே ஆரம்பித்துவிட்டது. இந்த முறையும் தனிப்பெரும்பான்மை உடன் வெல்ல வேண்டும் என்பதே அவர்களின் இலக்கு.

பாஜகவை வலுவாக எதிர்க்க வேண்டிய காங்கிரஸ் கட்சியோ இன்னும் தலைவரைத் தேர்ந்தெடுக்க முடியாமல் திணறி வருகிறது. பல மாதங்கள் நீட்டிக்கும் இந்த குழப்பம் இப்போதைக்கு முடிவதாகத் தெரியவில்லை.

சசிகலா அதிமுகவில் இணைவாரா என்பது த்ரில்லராக இருக்கு.. அதிமுகவை மீண்டும் சீண்டிய பாஜக பாக்யராஜ்

English summary

Rahul gandhi doesn't clarrify about his opinion on congress chief poisiton: (பாஜகவை எதிர்க்கக் காங்கிரஸ் வைத்திருக்கும் பிளான்) Who will be the next chief of Congress party.