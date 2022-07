இனி 1 வருடத்திற்கு மட்டும்தான் வொர்க் ஃபர்ம் ஹோம்? வருகிறது அதிரடி விதி.. மத்திய அரசு முடிவு?

Delhi

oi-Karthi Ramu

டெல்லி: கொரோனா தொற்று பாதிப்பானது குறைந்து இயல்பு நிலைக்கு நாடு திரும்பியிருந்த நிலையில் சமீப நாட்களாக தொற்று பாதிப்பு மீண்டும் அதிகரித்து வருகிறது. இந்நிலையில் வீட்டிலிருந்து பணி செய்பவர்களுக்கான புதிய விதிமுறைகளை மத்திய வர்த்தக அமைச்சகம் வெளியிட்டுள்ளது.

அதன்படி, சிறப்புப் பொருளாதார மண்டலப் பிரிவில் அதிகபட்சமாக ஓராண்டுக்கு வீட்டிலிருந்து பணிபுரியலாம் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

கடந்த 2019ல் உலகம் முழுவதும் பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்திய கொரோனா தொற்று, மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கையில் தலைகீழ் மாற்றத்தையும் ஏற்படுத்தியது.

அப்படி போடுங்க.. ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் சட்ட உரிமையாம்.. நாடாளுமன்றத்தில் சட்டம் நிறைவேற்றிய நெதர்லாந்து

English summary

The Ministry of Commerce has released new regulations for those working from home. Accordingly, it has been announced that working from home can be done for a maximum period of one year in the Special Economic Zone section.