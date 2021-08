இனிமேல் கொரோனா தடுப்பூசி சான்றிதழை.. வாட்ஸ் அப்-பில் சில நொடிகளில் பெறலாம்.. எப்படி தெரியுமா?

Delhi

oi-Rayar A

டெல்லி: இந்தியாவில் ஒன்றரை ஆண்டுகளாக ஆட்டம் போட்டு வரும் கொரோனாவை ஒடுக்கும் ஒரே பேராயுதம் தடுப்பூசிதான். இந்தியாவில் கடந்த ஜனவரி மாதம் முதல் கொரோனா தடுப்பூசி போடப்பட்டு வருகிறது.

பாரத் பயோடெக்கின் கோவாக்சின் தடுப்பூசி மற்றும் சீரம் இன்ஸ்டிடியூட் நிறுவனத்தின் கோவிட்ஷீல்டு தடுப்பூசி மக்களுக்கு பிரதானமாக போடப்பட்டு வருகின்றன.

பெற்றோரிடம் ஆசிர்வாதம் வாங்க அழைத்து 3 மாத கர்ப்பிணி எரித்து கொலை.. காதல் கணவர் கைது

நமது நாட்டில் தடுப்பூசி மீதான பயம் காரணமாக மக்கள் முதலில் தடுப்பூசி செலுத்த ஆர்வம் காட்டவில்லை. இதனால் நாடு முழுவதும் ஏராளமான தடுப்பூசிகள் வீணாகின.

English summary

The corona vaccine certificate can now be obtained on WhatsApp in a few seconds. Many, including Congress MP Sachitharur, have praised the federal government's announcement