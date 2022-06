தமிழக பள்ளியில் ஆர்.எஸ்.எஸ் சாகா பயிற்சி “அனுமதித்தது யார்?”- கொதித்த சமூக ஆர்வலர்கள்.. சிஇஓ ரெய்டு!

Dharmapuri

oi-Vignesh Selvaraj

தருமபுரி : தருமபுரி மாவட்டம், பாலக்கோடு அருகே உள்ள தனியார் பள்ளி ஒன்றில் ஆர்எஸ்எஸ் சாகா பயிற்சி முகாம் நடைபெற்று வருவது சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இதுதொடர்பாக சமூக ஆர்வலர்கள் கேள்வி எழுப்பிய நிலையில், முதன்மைக் கல்வி அலுவலர் சம்பந்தப்பட்ட பள்ளிக்கே சென்று ஆய்வு நடத்தி, பள்ளி நிர்வாகத்தை எச்சரித்துள்ளார்.

அந்தப் பள்ளியின் தாளாளர் ஆர்.எஸ்.எஸ் நிர்வாகியாக இருப்பதால் சாகா பயிற்சியை பள்ளியில் நடத்திக்கொள்ள அனுமதி வழங்கியதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

English summary

RSS saga held at a private school near Palacode in Dharmapuri district has caused controversy. It has been reported that given school's correspondent given permission to conduct RSS saga.