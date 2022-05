கொடைக்கானலில் ‘கலர்புல்’ காய்கறி தமிழன்னை! காலுக்கு அடியில் கவனிச்சீங்களா? அலறியடித்து ஓடிய அதிகாரி!

Dindigul

oi-Rajkumar R

திண்டுக்கல் : திண்டுக்கல் மாவட்டம் கொடைக்கானலில் 59 வது மலர் கண்காட்சி மற்றும் கோடை விழா துவங்கியுள்ள நிலையில் காய்கறியால் ஆன தமிழன்னை சிலையின் காலுக்கு அடியில் முதல்வர் மற்றும் முன்னாள் முதல்வரின் உருவம் இருந்தது சர்ச்சையான நிலையில், அதனை தூக்கிக் கொண்டு அதிகாரி ஒருவர் ஓடிய சம்பவம் நடந்துள்ளது.

திண்டுக்கல் மாவட்டம் கொடைக்கானலில் கடந்த 2 வருடங்களாக கொரோனா தொற்று காரணமாக மலர் கண்காட்சிக்கு அரசு தடை விதித்தது, இதனையடுத்து கொடைக்கானல் பிரையண்ட் பூங்காவில் இந்தாண்டு 59-வது மலர் கண்காட்சியானது 6 நாட்கள் விழாவாக துவங்க உள்ளது,

இன்று தொடங்கி 29 தேதி வரை மலர்கண்காட்சி நடைபெற உள்ளது. இதனை தொடர்ந்து பூங்காவில் லட்சக்கணக்கான மலர்கள் பல்வேறு வண்ணங்களில் பூத்து குலுங்குகின்றன.

