புள்ளிங்கோ ஹேர்ஸ்டைல், காதில் தோடு.. இனி இந்த ரவுடி கெட்டப் கூடாது.. திண்டுக்கல் போலீஸ் அதிரடி!

Dindigul

oi-Vishnupriya R

திண்டுக்கல்: புள்ளிங்கோ ஸ்டைலில் முடிவெட்டினால் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என திண்டுக்கல்லில் போலீஸ் அதிரடியாக எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் ரவுடிகளின் நடவடிக்கையை தொடர்ந்து கண்காணித்து ஒடுக்கும் பொருட்டு மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் சீனிவாசன் உத்தரவின்பேரில் ஒவ்வொரு காவல் உட்கோட்டத்திலும் சார்பு ஆய்வாளர் தலைமையில் ரவுடி சிறப்பு படை அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

மேலும் குற்ற சம்பவங்களில் ஈடுபடுபவர்களை தீவிரமாக கண்காணிக்கப்பட்டு கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று எஸ்பி .சீனிவாசன் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார்.

English summary

Dindigul police warns to avoid pullingo hair style among youngsters. If to do so, then action will be taken against them.