அப்படியே துணை மேயர் பதவியும் கொடுத்தா..? திடீர் கோரிக்கை வைக்கும் தோழர்கள்.. தர்மசங்கடத்தில் திமுக.!

திண்டுக்கல் : நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தலில் திமுகவுடன் கூட்டணி வைத்து மூன்று சீட்டுகளை பெற்ற கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினர், திண்டுக்கல் மாநகராட்சி துணை மேயர் பதவி கேட்டு பெரும் முயற்சியில் இறங்கியுள்ளதால் திமுக தர்மசங்கடத்தில் ஆழ்ந்துள்ளது.

நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு கடந்த 19ஆம் தேதி நிறைவடைந்த நிலையில் நேற்று தமிழகம் முழுவதும் வாக்குகள் எண்ணப்பட்டு முடிவுகள் அறிவிக்கப்பட்டது.

தமிழகத்தில் உள்ள இருபத்தி ஒரு மாநகராட்சிகளையும் பெரும்பாலான நகராட்சி பேரூராட்சிகளில் திமுக மற்றும் அதன் கூட்டணிக் கட்சிகளே கைப்பற்றின.

அவர் நிச்சயம் துணை மேயர் இல்லையாம்.. சமூக நீதி காக்குமா“திமுக”..அடித்து சொல்லும் கழக உடன்பிறப்புகள்!

The Communist Party, which won three seats in the alliance with the DMK in the urban local body elections, is embroiled in a dilemma as it seeks to field a deputy mayor of Dindigul.