திண்டுக்கல் அரசு பெண் ஊழியர் மர்ம மரணம்.. கொலையா? நடந்தது என்ன? தீவிர விசாரணை

Dindigul

oi-Udhayabaskar

திண்டுக்கல் : திண்டுக்கல் மாவட்டம் வத்தலகுண்டு பகுதியில் வீட்டில் தனியாக வசித்து வந்த அரசு மருத்துவமனை பெண் ஊழியர் மர்மமுறையில் உயிரிழந்துள்ளார். உடலில் காயங்கள் இருப்பதால் நகைக்காக யாரேனும் கொலை செய்து விட்டு சென்றார்களா என்ற கோணத்தில் போலீசார் விசாரணை செய்து வருகின்றனர்.

தனியாக வசித்து வந்த தாய் உயிரிழந்த சம்பவம் அவரது குடும்பத்தாருக்கும் மருத்துவமனையின் சக ஊழியர்களுக்கும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

வாணியம்பாடி மஜக நிர்வாகி கொலை வழக்கு: 3 பேர் மீது குண்டாஸ்... 21 பேர் மீது குற்றப்பத்திரிகை

English summary

A female employee of a government hospital who was living alone at home in the Batlagundu area in Dindigul district has mysteriously passed away. Police are investigating whether anyone was killed and left for jewelry or money because of injuries to the body.