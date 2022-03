குளு குளு பிரதேசத்திலிருந்து சூடான செய்தி..தமிழ்நாட்டில் முதல்முறையாக கொடைக்கானலில் சதமடித்த டீசல்!

Dindigul

திண்டுக்கல் : தமிழ்நாட்டிலேயே முதல்முறையாக கொடைக்கானலில் டீசல் விலை ரூ.100-ஐ கடந்ததால் வாகன ஓட்டிகள் அதிர்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.

இந்தியாவில் கடந்த சில ஆண்டுகளாகவே தினசரி பைசா கணக்கில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதிகரிக்கப்பட்டு வந்த பெட்ரோல், டீசல் விலை விண்ணை முட்டும் அளவுக்கு உயர்ந்து நிற்கிறது.

இந்த நிலையில் கடந்த 4 மாதங்களாக எண்ணெய் நிறுவனங்கள் எரிபொருட்கள் விலையை உயர்த்தாமல் இருந்து வந்தன.

இதனிடையே 10 நாட்களாக மீண்டும் பெட்ரோல், டீசல் விலை அதிகரித்து வருவது வாகன ஓட்டிகளை அவதியடைய செய்து இருக்கிறது.

புதிய உச்சத்தை தொட்டது பெட்ரோல் விலை.. டீசல் விலையும் உயர்வு.. இன்று 76 காசுகள் அதிகரிப்பு..!

For the first time in Tamil Nadu, motorists are shocked as the diesel price has crossed Rs 100 in Kodaikanal