43 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு கொடைக்கானல் வந்த பரூக் அப்துல்லா.. தனது அப்பா அடைக்கப்பட்ட இடத்தில் உருக்கம்!

Dindigul

oi-Vignesh Selvaraj

திண்டுக்கல் : கொடைக்கானல் வருகை தந்த ஜம்மு காஷ்மீர் முன்னாள் முதல்வர் பரூக் அப்துல்லா, தனது தந்தை பெயரிலான ஷேக் அப்துல்லா மாளிகையில் ஓய்வெடுத்தார். பின்னர் அதுகுறித்துப் பேசிய பரூக் அப்துல்லா, "43 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு நான் கொடைக்கானலுக்கு வந்தது மகிழ்ச்சியைத் தருகிறது. அப்போதைய தமிழக முதல்வரான எம்.ஜி.ராமச்சந்திரனுடன் நானும் அன்னை தெரசாவும் கொடைக்கானலுக்கு வந்தது பசுமை நிறைந்த நினைவுகளாக உள்ளது." எனத் தெரிவித்துள்ளார்.

ஜம்மு காஷ்மீர் முன்னாள் முதலமைச்சர் ஷேக் அப்துல்லா, 1965 முதல் 1967 வரை கொடைக்கானலில் வீட்டுச் சிறையில் வைக்கப்பட்டிருந்தார். அவர் தங்க வைக்கப்பட்டிருந்த அந்த மாளிகை எம்ஜிஆரால், ஷேக் அப்துல்லா மாளிகை எனப் பெயர் மாற்றம் செய்யப்பட்டது.

இந்நிலையில், 43 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு மீண்டும் கொடைக்கானல் வந்த பரூக் அப்துல்லா, ஷேக் அப்துல்லா மாளிகையில் ஓய்வெடுத்து, பழைய நினைவுகளைப் பகிர்ந்து கொண்டார்.

English summary

Former Jammu and Kashmir Chief Minister Farooq Abdullah, who visited Kodaikanal, rested at Sheikh Abdullah palace. Later speaking about it, Farooq Abdullah said, “I am happy to come to Kodaikanal after 43 years. Mother Teresa and I came to Kodaikanal with Chief Minister MG Ramachandran" he said.