சுப்பிரமணியபுரம் பட பாணியில் கொடூர கொலை.. கண்ணை மறைத்த காதல்.. திண்டுக்கல்லில் பரபரப்பு சம்பவம்

Dindigul

oi-Nantha Kumar R

திண்டுக்கல்: திண்டுக்கல் மாவட்டம் வேடசந்தூர் அருகே ஸ்டூடியோ உரிமையாளர் கொலை வழக்கில் அவரது மகளின் காதலன் 2 நண்பர்களுடன் கைது செய்யப்பட்டார். கண்ணை மறைத்த காதலால் இந்த கொடூர கொலை சம்பவம் சினிமா பாணியில் திட்டமிட்டு நடத்தப்பட்டுள்ள திடுக்கிடும் தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

தற்போதைய காலக்கட்டத்தில் பதின் பருவ காதல் பலரையும் பதம் பார்க்கிறது. இதில் பள்ளி, கல்லூரி மாணவ-மாணவிகள் மட்டும் பாதிக்கப்படாமல், அவர்களின் பெற்றோரும், குடும்பத்தினரும் சிரமத்தை சந்திக்கின்றனர்.

சில வேளைகளில் காதலர்கள் தற்கொலை செய்கின்றனர். இன்னொருபுறம் காதலுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கும் பெற்றோர்கள், சகோதரர்கள் தற்கொலை, கொலை மூலம் பலியாகின்றனர். இந்நிலையில் தான் திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் காதல் விவகாரத்தில் படுகொலை சம்பவம் ஒன்று நடந்துள்ளது. அதுபற்றிய விபரம் வருமாறு:

English summary

In Dindigul district, daughter's boyfriend was arrested along with 2 friends in connection with the murder of a studio owner near Vedasandur.. It has been reported that this brutal murder is well planned and carried out in a cinematic style.