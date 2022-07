ஓபனிங்லயே எண்ட் கார்டா? பழனியில் கூடிய பஞ்சாயத்து! ஐபி, ஐபிஎஸ்-ஸை மதிக்கல.. கொந்தளிக்கும் உ.பி.கள்!

Dindigul

oi-Rajkumar R

திண்டுக்கல் : திண்டுக்கல் மாவட்டம் உலகப் பிரசித்தி பெற்ற பழனி தண்டாயுதபாணி திருக்கோயிலில் தமிழக அறநிலையத்துறையால் அறங்காவலர்கள் நேற்று பொறுப்பேற்ற நிலையில், நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்க திண்டுக்கல்லின் முக்கிய அமைச்சர் ஐ.பெரியசாமி, மற்றும் பழனி எம்.எல்.ஏ.வான ஐ.பி.செந்தில் குமார் ஆகியோருக்கு அழைப்பில்லை என திமுகவின் சமூக வலைதளங்களில் கண்டனம் வலுத்து வருகிறது.

திண்டுக்கல் மாவட்டம் பழனியில் அமைந்துள்ள அருள்மிகு தண்டாயுதபாணி சுவாமி திருக்கோயிலுக்கு தமிழகத்தின் பல்வேறு மாவட்டங்களில் இருந்து மட்டுமல்லாது ஆந்திரா, கேரளா, கர்நாடகா உள்ளிட்ட பல்வேறு மாநிலங்களில் இருந்தும் பக்தர்கள் வருகை தருவர்.

ஒரு நாளைக்கு 50 ஆயிரம் முதல் பக்தர்கள் வரும் நிலையில், தைப்பூசம், பங்குனி உத்திரம், சூரசம்ஹாரம் உள்ளிட்ட திருவிழா காலங்களில் லட்சக்கணக்கில் பக்தர்கள் திரண்டு முருகப்பெருமானை தரிசிக்க வருவது வழக்கம்.

English summary

While the trustees of the world-famous Palani Dandayuthapani Temple in Dindigul district were taken over by the Tamil Nadu Charity Department yesterday, the DMK's social networks are criticizing Dindigul Chief Minister I.Periyasamy and Palani MLA I.P.Senthil Kumar for not inviting them to participate in the event.