மை டியர் மச்சான் நீ மனசு வச்சா..இன்ஸ்டா ரீலில் லைக்ஸ் வலை..சிக்கிய பெண்ணுக்கு நேர்ந்த கொடூரம்..ஷாக்

Dindigul

oi-Rajkumar R

திண்டுக்கல் : திண்டுக்கல் மாவட்டம் வேடசந்தூர் அருகே இன்ஸ்டாகிராமில் பழகியவரோடு ஏற்பட்ட கள்ளக்காதலால் கணவரை கைவிட்டு குழந்தைகளுடன் சென்ற பெண் மீட்கப்பட்ட நிலையில், லைக்ஸ் வலை விரித்து பெண்ணை கடத்திச் சென்று சித்ரவதை செய்த இளைஞரை போலீஸார் தேடி வருகின்றனர்.

மனிதர்களின் இதயத் துடிப்பாகவே மாறி போன செல்போனால் அதிர்ச்சிகரமான கள்ளக்காதல் சம்பவங்கள் தமிழகத்தில் நடைபெற்று வருவது சமீப காலங்களாக அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி வருகிறது.

சட்டசபை கூட்டம் ஏப்ரல் 6-ல் தொடங்கி மே 10 வரை நடைபெறும்! விடுமுறை நீங்கலாக மொத்தம் 22 நாட்கள்!

டிக் டாக் மியூசிக்கலி தடை செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில் தற்போது இன்ஸ்டாகிராம் ரீல்ஸ், யூட்யூப், பேஸ்புக் என பல்வேறு செயலிகளில் பெண்கள் அடையாளம் தெரியாத ஆண்களுடன் டப்மாஸ் செய்து உலா வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள்.

English summary

Police are searching for a young man who abducted and tortured a woman after she abandoned her husband and went missing with her children after falling in love with an acquaintance on Instagram near Dindigul.